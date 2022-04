Estudo 'State of Mind' mostra impacto positivo da atividade física na saúde mental

A ASICS apresentou esta semana os resultados do seu primeiro Índice Global do Estado Mental, que demonstra o vínculo positivo direto entre o exercício e a saúde mental, mas descobre também a potencial preocupação nos baixos níveis de atividade nas gerações mais jovens por todo o mundo.É o primeiro estudo mundial deste género, que faz um acompanhamento do estado mental de 37.000 pessoas de 16 países por todo o mundo e concluí que as pessoas que mais se movem têm uma pontuação mais alta no seu estado mental. As pessoas ativas (1) têm uma pontuação média do estado mental de 68/100, em comparação com as pessoas inativas com uma pontuação de 56/100.O estudo também destaca as grandes diferenças na atividade física entre gerações, já que as gerações mais velhas (mais de 57 anos) movem-se em média cerca de uma hora (53 minutos), mais do que a geração Z à semana. Isto, por sua vez, demonstrou ter um grande impacto na pontuação coletiva do estado de espírito de cada grupo.O estudo revela que 54% da população mundial de maior idade é ativa e sente os benefícios da atividade, com uma pontuação média do estado de espírito de 67/100. Pelo contrário, apenas 45% da população mundial da Geração Z (entre 18 e 24 anos) é ativa e, portanto, tem uma pontuação média do estado de espírito consideravelmente inferior à geração antiga, que é de 59/100.O estudo também revelou que enquanto a população mundial entende 30 minutos como a quantidade mínima de exercício necessária para experimentar o impacto estimulante do movimento, a nova investigação da ASICS demonstra que apenas 15 minutos e 9 segundos de movimento é tudo o que necessita para começar a sentir os efeitos de melhoria no estado de espírito.Dr. Brendon Stubbs, um investigador de referência do King’s College de Londres sobre o exercício e a saúde mental que dirigiu o estudo, refere: "Há uma ideia generalizada de que é necessário mover-se durante muito tempo para experienciar os benefícios do aumento do humor. No entanto, o nosso novo estudo demonstra que não é assim: bastam pouco mais de 15 minutos de movimento para experienciar o impacto positivo. Coincidindo com o Índice do Estado da Mente, que demonstra o vínculo positivo entre o movimento e a saúde mental à escala mundial como nunca antes, esperamos que seja inspirador para muitos ver o impacto que pode ter uma quantidade tão pequena de movimento."Inspirada pela sua descoberta de 15:09, a ASICS pretende agora colocar o mundo em movimento com o lançamento do 15:09 Uplift Challenge, que será iniciado pelos 15:09 Embaixadores Uplift, as últimas contratações de atletas da ASICS que marcam a diferença. Os membros fundadores do clube - incluindo a corredora americana aposentada Deena Kastor, a ex-jogadora internacional de voleibol japonesa Yuki Mori e a vencedora da maratona olímpica Mizuki Noguchi, o campeão olímpico de maratona italiano Stefano Baldini e a ex-campeã mundial de 10 mil metros Liz McColgan - são uma celebração da abordagem da geração mais velha elevada para o movimento e exercício, tal como revelam os resultados do estudo "State of Mind".Gary Raucher, Vice-Presidente Executivo da ASICS EMEA, referiu: "Na ASICS acreditamos desde sempre que o desporto tem o poder de elevar tanto o indivíduo como o mundo de forma única. Os resultados do nosso "State of Mind" demonstram quão próximo é o vínculo entre o movimento regular e a saúde mental positiva, e também demonstram o impacto potencial que poderá ter uma pequena quantidade de movimento para elevar o estado mental coletivo mundial. O nosso desafio 15:09 propõe fazer precisamente isso, convidar todas as pessoas a moverem-se e a experimentarem na primeira mão esses benefícios importantes. Estamos encantados que os nossos novos e inspiradores embaixadores da ASICS 15.09 Uplift se unam a nós para participar e partilhar este desafio."A ASICS convida todas as pessoas a participar no seu próprio desafio 15:09 durante todo o mês de junho, movendo-se durante 15:09 minutos e partilhando como o fazem utilizando #ASICSforMind.