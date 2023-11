Etson Barros em 28.º no Cross Itálica

Etson Barros foi o melhor português na edição deste ano do Cross Itálica, uma das mais tradiconais provas de crosse do mundo, que este ano se realizou pela 41.ª vez. O atleta do Benfica, de 22 anos, foi 28.º, com 31.47 minutos no percurso de quatro voltas, com quase 10 quilómetros (9.918 metros, para sermos mais exatos), isto numa prova ganha pelo queniano Ronald Kwemoi, em 29.09, após luta ao sprint com o compatriota Hillary Kipchirchir.Na corrida feminina, ganha pela queniana Edinah Jebitok (32.39), também numa luta ao sprint, no caso com a etíope Senayet Getachew, a melhor (e única portuguesa) foi Ana Silva, em 26.º, com 42.07.