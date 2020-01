Etson Barros vence prova de Sub-20 do Crosse Internacional de Itálica

O jovem português Etson Barros foi este domingo o vencedor da prova de Sub-20 do Crosse Internacional de Itálica, uma conceituada prova espanhola que este ano celebrou a 38.ª edição. Recentemente quarto colocado na sua categoria nos Europeus de Corta Mato realizados em Portugal, o atleta do Benfica repetiu o triunfo do ano passado, vencendo com 23:33 minutos, à frente dos britânicos Joshua Cowperthwaite (23:41) e Henry McClukie (24:01).





Quanto às provas de seniores, nos homens o triunfo foi para o etíope Tadese Worku (27:32), à frente do norte-americano Paul Chelimo (27:48) e do queniano Richard Yator (27:49 ). Nas senhoras a vitória foi para a queniana Margaret Chelimo (28:37), à frente da compatriota Beatrice Chebet (28:49) e da etíope Tsehay Gemechu (29:00).De notar que esta edição do Crosse Internacional de Itálica teve a particularidade de ter homenageado alguns dos seus vencedores, dando o nome de alguns dos mais titulados às várias zonas do percurso. Entre os atletas destacados estavam três portugueses: Paulo Guerra, Fernando Mamede e Domingos Castro.