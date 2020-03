O grupo Correr Lisboa, um dos mais importantes do nosso país, lançou esta semana um novo desafio que tem como propósito manter a população ativa neste momento de crise, no qual todos os cidadãos são aconselhados a ficar no interior das suas casas e evitarem as atividades físicas ao ar livre.





Sob o mote 'Eu não fico parado', o desafio lançado pelo grupo lisboeta passa pela realização de um esquema de treinos caseiros que podem ser feitos por qualquer pessoa, já que existem dois níveis de dificuldade: o 'Happy Lama', "para quem se quer apenas divertir e manter a atividade física", e o Ninja Warrior, "para os que já estão num nível mais avançado".Todos os desafios estão disponíveis nos site do grupo lisboeta e quem os completar receberá um troféu virtual, que poderá partilhar depois nas suas contas nas redes sociais, em publicações nas quais são desafiados a identificar o grupo (@correrlisboa) e também a hashtag #eunaoficoparado.