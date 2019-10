Eurosport transmite Maratona de Amesterdão em direto

Uma semana depois de ter transmitido o INEOS 1:59 Challenge, o desafio no qual Eliud Kipchoge fez história ao tornar-se no primeiro homem a correr abaixo da barreira das duas horas, o Eurosport vai este fim de semana emitir em direto mais uma prova de atletismo, no caso a Maratona de Amesterdão.





Marcada para domingo, com partida às 8:30 (hora de Lisboa), a prova holandesa promete tempos bastante rápidos, até porque o seu perfil é maioritariamente plano, como atesta o atual recorde fixado no ano passado por Lawrence Cherono, o recente vencedor da Maratona de Chicago , que na Holanda fez 2:04:06 horas. Já nas senhoras a melhor marca é da etíope Meseret Hailu, com 2:21:09 horas de 2012.A Maratona de Amesterdão, refira-se, tem partida e chegada no estádio olímpico, estendendo-se ao longo das principais artérias da cidade, com passagens por pontos emblemáticos, como os seus canais, Zuidas, o parquet Voldelpark ou o o museu Rijksmuseum, o espaço cultural que 'ajudou' a Mizuno a construir uma sapatilha especial para esta prova