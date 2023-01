Eventsport anuncia calendário de provas para 2023

A Eventsport anunciou o seu calendário de provas provisório para o ano de 2023 - sujeito a eventuais alterações e adições -, com corridas nos distritos de Viana do Castelo e Porto.A primeira prova está marcada para 26 de março, com a realização da Meia Maratona Douro Verde, em Baião. Depois, no mês de maio, espaço para mais duas corridas: Corrida Fernanda Ribeiro (na Maia, a 14) e a Corrida Porto de Viana (em Viana do Castelo, no dia 20). Junho contará com uma prova, a Meia Maratona D`Ouro Run Gondomar (dia 11), tal como julho, com a realização da Corrida Portucale (em Vila Nova de Gaia, no dia 9). Passados os meses mais quentes, o calendário segue para um final de ano com mais quatro provas: Corrida Porto de Leixões (em Matosinhos, a 10 de setembro), Corrida da República (em Rio Tinto, a 5 de Outubro), Corrida do Bombeiro (em Vila Nova de Gaia, a 22 de outubro) e a São Silvestre de Gondomar (a 2 de dezembro).