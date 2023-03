Ex-Barcelona retirou-se do futebol e dias depois estreou-se na maratona em menos de 3 horas

View this post on Instagram A post shared by Vi´ctor Sa´nchez (@victor_s_4)

Sem clube desde que no final da temporada passada finalizou o vínculo com o Girona, o espanhol Víctor Sánchez, antigo jogador do Barcelona e Espanyol, decidiu no início do mês oficializar a retirada do futebol aos 35 anos. Mas a sua carreira desportiva não parou aí. Pelo contrário, deu início a uma outra. E em grande estilo, com uma estreia auspiciosa na maratona. Foi em Barcelona, a 19 de março, com um tempo de fazer inveja a muitos corredores: 2:53.05. Um registo brutal para um atleta que, para todos os efeitos, era um estreante na distância.Ainda assim, a verdade é que correr é algo que há muito está na vida do antigo jogador natural de Terrassa. No final do mês de fevereiro, como parte da preparação para esta maratona, fez a Mitja de Cambrils, uma meia na Catalunha, em 1:20.01. Era um tempo que fazer prever esta estreia... Algo que se confirmou. Víctor Sánchez não era só um médio com (algum) talento com a bola nos pés, mas sim uma máquina do ponto de vista físico."Sempre gostei de correr. Com 24 ou 25 anos, não parava no verão na pré-temporada e fazia corridas curtas. Quando chegou a pandemia, como não podíamos sair, comprei uma passadeira para ter em casa e isso ajudou-me imenso, porque correr faz-me sentir bem. Desde aquele momento que comecei a ver maratonas e comecei a ver muitos da de Nova Iorque, que quero correr este ano. Comecei a pensar nisso por causa da pandemia e depois passei a correr de forma mais séria", explicou Víctor, em conversa com o 'Mundo Deportivo'.A decisão de focar seriamente na corrida surgiu no ano passado, mais ou menos nesta altura, quando percebeu que o Girona não ia renovar o seu vínculo. "Percebi que a minha carreira ia terminar e comecei a fazer muito trabalho de corrida. Fui picado pelo bichinho e preparei a Maratona de Barcelona. Tinha a ideia de fazer 3 horas, olhei a um planeamento e trabalhei muito, falando inclusivamente com atletas, que me ajudaram muito. Cheguei muito bem preparado e todos os tempos que quis saíram à primeira", assumiu o atleta, que agora, para lá da Maratona de Nova Iorque, tem como objetivo finalizar as restantes World Marathon Majors (Chicago, Londres, Boston, Tóquio e Berlim).De resto, ao 'Mundo Deportivo', Víctor Sánchez lamenta que não haja mais futebolistas a seguirem-lhe o exemplo no pós carreira nos relvados. Algo que, refira-se, por cá também é um 'mal' comum.