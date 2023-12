Extreme_90k Ultramarathon bate recordes na terceira edição

A ultradistância está cada vez mais em voga em Portugal. Prova disso são os números da 3.ª edição da Extreme_90k, uma Ultra Maratona de 90 quilómetros em estrada, que reuniu no último fim de semana mais de 1.500 atletas, para um percurso em harmonia com a natureza entre o Santuário da Peneda e a Vila do Gerês. Já de olho no próximo ano, a organização da prova, englobada no Gerês Extreme Marathon, tenciona superar os dois mil participantes, para um evento que se realizará entre 30 de novembro e 1 de dezembro.

No plano competitivo, houve dois novos recordes, com Emílio Carvalho, do Olímpico Vianense, a vencer com 6:58:04 horas, à frente de Oscar Mendes, da equipa Águias de Alvelos, com 7:01:16, e de Nuno Paiva, da equipa DAP Trail Team, com 07:11:02. Nas senhoras venceu Cristiana Ferreira, com 7:58:21 horas, superando Carla Pereira, do Olímpico Vianense, com 8:22:28, e Sofia Vieira, do Clube Desportivo de Espite, com 8:47:07.





Além desta prova de 90 quilómetros, no programa esteve ainda uma Extreme Mile (ganha por Fábio Rodrigues em 20:13 e Fátima Buchas em 22:58). Houve ainda espaço para a tradicional maratona, este ano ganha por Daniel Santos, do EDV Viana Trail, em 2:46:59 horas, num pódio que teve ainda Ruben Veloso, do Minho e Lima Trail, com 2:50:19, e Pedro Lopes, do Juventude Ilha Verde, com 2:52:30. Nas mulheres a mais forte foi Patrícia Carreira, do Clube Desportivo de Espite, com 3:25:09, à frente de Fátima Oliveira, do Fisioactive Team, com 3:35:40 e Gisela Sousa, do AD Marco 09, com 3:36:51.

A Gerês Extreme Marathon mostra ser uma óptima oportunidade para dar a conhecer uma das mais belas regiões de Portugal, as suas gentes, os seus costumes e a sua gastronomia, não só aos milhares de atletas nacionais que participam e suas famílias, bem como aos atletas internacionais cuja participação vai aumentando ano após ano, revelando-se assim um importante porta-estandarte na promoção de Portugal, do Minho e em particular do Parque Nacional Peneda-Gerês.

Nas restantes provas competitivas os resultados foram os seguintes:

Prova de 32Km (masculino)

- Adelino Sousa - 02:10:52

- Avelino Macedo ( Minho e Lima Trail ) - 02:13:51

- Vitor Rito ( Running Espinho ) - 02:14:41

Prova de 32Km (feminino)

- Benedita Ferreira - 02:57:06

- Arlete Santos ( JOBRA – Associação Jovens da Branca) - 03:01:19

- Julia Alves ( Linces de Montemor ) - 03:09:41

Prova de 21Km (masculino)

- João Ferreira (Airorun) - 01:16:20

- Amândio Ferreira (Quebraritmo) - 01:16:32

- Nuno Campos (FurFor Running Project) - 01:18:02

Prova de 21Km (feminino)

- Paula Soares (Saca Trilhos Anadia) - 01:35:56

- Mariana Machado (Associação Moinho Vermoim ) - 01:36:02

- Paula Lage (FurFor Running Project) - 01:40:10

Prova de 14 km (masculino)

- André Alves (C.F Os Belenenses) - 00:51:41

- Leonel Barros – 00:52:02

- Ramiro Ribeiro (NBA Barrosas) – 00:54:01

Prova de 14 km (feminino)

- Célia Neto (OPraticante.pt) – 01:02:56

- Mafalda Barata – 01:05:54

- Ana Aleixo (JOBRA – Associação Jovens da Branca) – 01:09:05

A Carlos Sá Nature Events contou com o apoio dos Municípios de Terras do Bouro, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Melgaço, Turismo de Porto e Norte de Portugal e da ADERE Peneda-Gerês, assim como de vários patrocinadores, tais como IMPETUS, OZ Energia, FYKE, Águas Fastio, Chocolates Avianense, Libargel, Ecomobile e Gold Nutrition.