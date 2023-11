Fast-R 2 NITRO Elite: as novas armas da Puma para atacar recordes

Depois do sucesso que foram os dois modelos de performance lançados nos últimos anos, as Deviate NITRO Elite 2 e as Fast-R NITRO Elite , a Puma apresentou esta quarta-feira a sua mais recente aposta para a nova temporada, com o lançamento das novíssimas Fast-R 2. Com a promessa de sempre as mais rápidas de sempre produzidas pela marca, estas novas sapatilhas já foram utilizadas por Samuel Barata na Meia Maratona de Valência, onde bateu o recorde nacional da distância, e serão também as armas para a Maratona de Valência deste domingo.Este novo lançamento da Puma irá dividir-se em duas fases: a primeira, a 8 de dezembro, passará pelo lançamento de 1.000 unidades da edição especial Fast-R 2 Ekiden Rush, criada para comemorar os 100 anos da corrida de estrada mais emblemática do Japão. Depois, a 22 de fevereiro do próximo ano, a marca alemã colocará nas lojas a versão final, as Fast-R 2 Psychedelic Rush.Relativamente a especificações, a Puma apresenta umas sapatilhas com 240 gramas e 8mm de drop (40mm de altura de perfil máxima), com uma vida útil prevista de 400 quilómetros. Em termos de preço, as Fast-R 2 estarão à venda por 260 euros, um preço em linha com o praticado neste tipo de modelos, mas bem mais barato do que, por exemplo, as Nike Alphafly 3, que serão vendidas por 309 euros.O novo modelo conta com uma evolução da espuma NITRO ELITE, que é a responsável por dar tanto a resposta como o amortecimento ideal para longas distâncias. Em comparação com as Fast-R NITRO Elite, segundo os dados da marca, estas Fast-R 2 permitem mais 22% de armazenamento de energia e até mais 46% de retorno de energia bruta. O que, feitas as contas, representa uma poupança média de 2 minutos e 28 segundos para um maratonista de 3:30:00 e de 1 minuto e 23 segundos para um maratonista de 2:30:00.Tal como no modelo original, a meia-sola surge dividida em duas partes, com uma PWRPLATE entre si (novamente exposta). A grande novidade é mesmo o facto da placa de fibra de carbono ultrapassar a biqueira, o que dá um design algo estranho, mas que promete um maior contacto com a superfície. De resto, o upper é feito em ULTRAWEAVE de última geração, 20% mais leve do que o material utilizado nos Fast-R originais, e forrada com um PWRTAPE personalizado. A sola é em PUMAGRIP, o mesmo composto que tão boa conta de si tinha dado no modelo inicial.