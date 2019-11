Festa das TVI Running Wonders chega este domingo a Évora

Depois do Douro Vinhateiro, Guimarães Coimbra e Viseu, as TVI Running Wonders 'aterram' este fim de semana em Évora, para a realização da quinta de seis etapas de um circuito que tem levado o entusiasmo do running aos quatro cantos do nosso país.O novo destino deste circuito está localizado no Alentejo, onde se irão realizar três provas, desde a meia maratona, passando pela mini até à caminhada solidária. Uma prova que permitirá aos corredores passarem por alguns dos pontos turísticos da cidade e que contará com 23 pontos de animação colocados ao longo do percurso.21km – JOMA, de cor BordeauxA Medalha Oficial da Meia Maratona de Évora 2019, é uma fabulosa peça que homenageia a arte da filigrana portuguesa e os seus artificies. Uma medalha de 130 gramas que vai marcar esta edição.Oferta da t-shirt técnica oficial da Corrida Monumental, vouchers de desconto e barra de cereais Nestlé Fitness. Para os participantes da prova dos 21km haverá uma garrafa de vinho Cistus DOCÁgua Vitalis: 5km, 10km, 15km, 18kmRedbull: 15kmIsotónico: 10kmLaranja: 18kmMeta: maçã Bem Boa | água Vitalis | IsostarPraça do Giraldo, nº 5Horários de funcionamento dia 23 de novembro: 10h00 às 19h00Horário de funcionamento dia 24 de novembro: das 08h00 às 09h00A partida será na Praça do Giraldo às 10h00, com chegada no mesmo local.Meia MaratonaMini MaratonaCaminhada 5km SolidáriaComplexo Desportivo de ÉvoraCoordenadas GPS: 38°33'40.5"N 7°55'14.7"WHorários: das 11h00 às 15h00Junto ao Rossio de são Brás – Recinto da Feira GPS: 38.566174, -7.906922Junto à partida/meta em tenda devidamente sinalizada.Trânsito proibido no dia 23 de novembro a partir das 08h30 na zona de meta e partida.Trânsito proibido no dia 24 a partir das 09h00 nas ruas do percurso até às 13h00