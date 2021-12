Festa queniana no regresso das multidões a Valência

Os quenianos Lawrence Cherono e Nancy Jelagat venceram este domingo a 41.ª edição da Maratona de Valência, num ano que marcou o regresso do pelotão popular, com mais de 14 mil corredores, depois de um 2020 sem prova amadora por conta da pandemia de Covid-19.Este ano havia grandes expectativas quanto a tempos, mas a verdade é que a meteorologia, que tantas vezes ajudou a grandes tempos naquela cidade espanhola, desta vez decidiu pregar uma partida aos corredores, com um forte vento a marcar praticamente a prova na sua totalidade. E se numa fase inicial os atletas ainda conseguiram boas marcas nos primeiros parciais, com o avançar dos quilómetros o ritmo foi descendo e os tempos finais acabam por ser modestos tendo em conta as ambições prévias.No pelotão masculino o vencedor foi Lawrence Cherono, ao chegar à linha de meta isolado em 2:05:10 horas. Um tempo longe das 2:03:00 de recorde do percurso, que era o grande objetivo fixado pela organização para esta edição. Em segundo lugar ficou o etíope Chalu Deso (2:05:16) e em terceiro o queniano Philemon Kacheran (2:05:17). O também Geoffrey Kamworor, que era visto como o grande favorito, foi somente quarto, com 2:05:24.Já na prova feminina venceu a queniana Nancy Jelagat com 02:19:31, naquela que foi a maior surpresa da jornada. A veterana queniana, de 35 anos, chegava a Valência longe de ser uma das favoritas (tinha apenas 2h36:22 de recorde pessoal), mas com uma melhoria incrível na sua melhor marca conseguiu bater tudo e todos, relegando as etíopes Etagegne Woldu e Beyenu Degefa para os segundo e terceiro lugares, com 2:20:16 e 2:23:04. Estas duas últimas, refira-se, eram estreantes na maratona.