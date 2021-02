Fez-se história na maratona: Kengo Suzuki é 1.º atleta nascido fora de África a baixar das 2h05

O japonês Kengo Suzuki tornou-se este domingo no primeiro atleta nascido fora de África a baixar das 2:05 horas na maratona, ao vencer a prova na Lake Biwa Marathon, no Japão, em 2:04.56 horas, um novo recorde do Japão e, claro, um novo máximo pessoal (melhorou em mais de cinco minutos o seu anterior registo, que era de 2:10:37). Em segundo lugar ficou Hidekazu Hijikata (2:06:26), logo à frente de Kyohei Hosoya (2:06:35).





"Não esperava fazer um tempo como este. Estou mais surpreendido do que todos", disse Suzuki, de 25 anos, que falhou a qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, que se disputam este ano. Suzuki, refira-se, melhorou em mais de meio minuto o anterior recorde nacional, que pertencia a Suguru Osako.Para lá do registo do vencedor, a verdade é que esta maratona foi marcada por uma incrível qualidade nas marcas, muito por culpa também da condições (temperatura baixa, pouco vento e um pelotão de enorme valia). Ao todo 42 atletas conseguiram baixar das 2h10 horas, sendo que apenas dez deles não conseguiram melhor marca pessoal. 'Partindo' os registos em patamares, houve 15 sub-2h08, 29 sub-2h09 e os tais 42 sub-2h10. Nota ainda para o conceituado Yuki Kawauchi, que conseguiu também ele um novo recorde pessoal, ao ser décimo com 2:07:27.Por fim, de referir que este é há outros três atletas não africanos que correram mais rápido do que esta marca, mas são todos africanos naturalizados. Entre eles consta o turco de origem queniana Kaan Kigen Özbilen (2:04:16), El-Hassan El-Abbassi (2:04:43), que corre pelo Bahrain mas que é nascido em Marrocos, e ainda o belga de origem somali Bashir Abdi (2:04:49).