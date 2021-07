Fez-se história na PT 281: atleta feminina vence classificação absoluta

A francesa Claire Bannwarth fez este fim de semana história na PT 281 Ultramarathon, uma das mais longas e duras provas de ultradistância do Mundo, ao vencer a classificação absoluta. Um feito incrível, já que normalmente são os homens a vencer estas provas, mas que confirma algo que tem sido dito e reforçado nos últimos tempos: quanto maior a distância, menor a diferença entre as mulheres e os homens nos registos finais.





Na PT 281, realizada na Beira Baixa, Claire Bannwarth venceu com um tempo de 38h52, batendo de forma clara o recorde feminino da prova (era de 41h09) e ainda consegue, por exemplo, fazer melhor do que o vencedor absoluto do ano passado, o português Vítor Rodrigues, que terminou em 39h05. A francesa, refira-se, fica a pouco mais de uma hora do recorde absoluto - detido desde 2019 por João Oliveira, com 37h49.Bruno Maia e Bruno Bondoso fecharam o pódio, mas já a quase quatro horas da vencedora.