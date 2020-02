Fez-se história: World Marathon Challenge foi ganho por uma mulher pela primeira vez

Este ano sem contar com participação portuguesa - em 2019 esteve presente João Netto -, a edição de 2020 do World Marathon Challenge foi marcada por um feito histórico, já que pela primeira vez desde que o evento foi criado, em 2015, uma mulher foi a vencedora da classificação global.





Falamos da dinamarquesa Kristina Schou Madsen, que depois de ter sido segunda colocada feminina em 2019 este ano voltou claramente mais bem preparada. E estava de tal forma afinada que, com 3:25:57 horas de tempo médio nas sete maratonas cumpridas em sete dias consecutivos, conseguiu mesmo ser quase dez minutos mais rápida do que o vencedor nos homens, o polaco Milosz Pasiecznik (3:35:25). Para lá do triunfo e vitória global, a dinamarquesa conseguiu também um novo recorde do evento.No total estiveram presentes 52 atletas (27 homens e 15 mulheres), que à partida pagaram 40 mil euros para entrar neste evento que consiste em realizar sete maratonas em continentes distintos em dias consecutivos. A aventura começou na Cidade do Cabo (África), seguiu para a Antártida, passou por Perth (Oceânia), Dubai (Ásia), Madrid (Europa), Fortaleza (América do Sul) e terminou em Miami (América do Norte). Destes 52 acabaram apenas 35, 23 homens e 12 mulheres.A título de curiosidade, praticamente todos os corredores registaram a sua melhor maratona na etapa inaugural, em África, com o melhor tempo a ser do francês Thiriet Olivier, segundo colocado na classificação geral masculina final, com 3:03:56.África: 3:10:53Antártida: 3:54:20Oceânia: 3:19:48Ásia: 3:17:44Europa: 3:18:25América do Sul: 3:28:36América do Norte: 3:31:54