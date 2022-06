Figueira da Foz recebe corrida solidária de apoio à Casa do Artista

Depois de dois anos de paragem, devido à pandemia de Covid-19, realiza-se este sábado a 3.ª edição da Corrida Solidária Altice, que irá juntar cerca de mil pessoas na cidade da Figueira da Foz.Este é um evento de cariz solidário que tem como objetivo apoiar com equipamentos tecnológicos a Casa do Artista. Fundada a 11 de setembro de 1999, por um conjunto de atores, esta instituição dedica-se à proteção de todos aqueles que entregaram a sua vida às artes performativas, do cinema, passando pelo teatro, à rádio e televisão.À semelhança do que aconteceu na edição de 2019, a campeã olímpica Rosa Mota volta a ser a madrinha da corrida, que irá contar também com as presenças do Co-CEO da Altice Europe, Alexandre Fonseca, da presidente executiva da Altice Portugal, Ana Figueiredo, do presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, além de outros membros do executivo, do ator José Raposo, em representação da Casa do Artista, entre outras personalidades.A 3.ª edição da Corrida Solidária Altice terá dois percursos ao largo das praias da Figueira da Foz, com uma corrida de 10 km e uma caminhada de 5 km.