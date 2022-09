Fim de semana de recordes no Louzanskyrace

Uma chuva de recordes. Foi assim o regresso da Louzanskyrace, uma prova organizada pelo Montanha Clube que integra o Skyrunner World Series e que no último fim de semana reuniu na Serra da Lousã centenas de atletas nacionais e internacionais.O nível estava elevado e os registos nos trilhos confirmaram-no, já que o recorde masculino na prova principal foi autenticamente 'destruído', com os três primeiros colocados a conseguirem fazer melhor do que o anterior máximo. O mais forte nos 25 km com 2250 metros de desnível positivo, foi o espanhol Juan Oller, com 2:37.18 horas, à frente dos compatriotas Ismail Razga e Ander Inara, com 2:39.09 e 2:41.01. No final, naturalmente satisfeito, Oller até prometeu regressar: "Espectacular a prova, incrível o percurso e a organização, vou sem dúvida voltar!".Nas senhoras o triunfo também foi estrangeiro, mas no caso da francesa Noemie Vachon, que na fase final superou a espanhola Ainara Urrutia. Vachon venceria com 3:11.43 horas, com 27 seguundos de avanço para Urrutia, isto depois de um final com algumas quedas à mistura - o pódio ficou completo pela espanhola Anna Bonel, com 3:17.20. Satisfeita pelo triunfo, a francesa destacou a dureza do percurso. "As subidas são muito duras e as descidas muito técnicas, mas consegui desfrutar de todo o percurso e estou muito contente com esta vitória".Nas provas mais curtas, o Louzanskyrace Mini, de 16 km e 1500 metros de desnível acumulado, foi ganho pelo espanhol Nicolás Garrido com um novo recorde do percurso (1:48.55) e pela portuguesa Célia Neto, que revalidou o título da edição anterior.Garrido, que pela terceira vez fazia a prova, mostrou-se contente e apontou um dos factores que o faz sempre voltar. "A prova foi mais dura do que há 2 anos [terminou no 3.º lugar], acabei por ir muito tempo sozinho. Gostava de ter visto mais gente em prova, mas, por outro lado, na cerdeira, como já ia com 10 minutos de avanço, acabei por desfrutar muito da descida, que é muito bonita. Adoro vir a Portugal fazer esta prova e a comida [risos]".Quanto a Célia Neto, lembrou os tempos difíceis que viveu antes deste evento "Foi a segunda prova que realizei depois de uma lesão muito grave. Por isso, para mim não é importante o tempo que fiz, mas sim estar aqui. Fiquei 15 dias sem andar, há dois meses estava a entrar no hospital de cadeira de rodas e agora estou aqui".A terceira prova competitiva do programa, a Louzan1000, com 7 km e 1000 metros de desnível, contou com triunfos portugueses de Tiago Ferreira (49.57 minutos) e Sara Pedrosa (1:01.23), isto numa corrida que está integrada na Taça de Portugal de Skyrunning-Km Vertical."Costumo dedicar-me mais ao trail, mas queria ter uma experiência em km vertical, por isso vim à Lousã e adorei. Na parte inicial, composta pelos primeiros 3 km, foi onde mais sofri", destacou Tiago Ferreira. Já Sara Pedrosa, assumiu estar ali pelo desafio. "Gosto muito deste tipo de desafios, gosto de subir e é tudo uma questão de gestão. Não foi a primeira vez que fiz esta prova. Em 2018 quando estava a dar os primeiros passos no Trail aventurei-me no Louzan 1000".Por fim, a organização da Louzanskyrace fez um balanço positivo de todo o evento e já olha para o futuro. "A vila da Lousã, durante o fim-de-semana, acolheu de forma soberba todos os atletas que se deslocaram à prova. Com uma percentagem cada vez mais elevada de estrangeiros, e com várias repetições nacionais, a Serra da Lousã afirma-se cada vez mais no panorama de skyrunning português. A organização agradece a todos os parceiros, patrocinadores, voluntários e atletas a presença e o apoio. Mais do que a Organização, são eles que fazem a Louzanskyrace", declarou o responsável da organização.