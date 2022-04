Fim de semana de recordes pela Europa fora

Nunca como agora a palavra recorde foi utilizada tantas vezes no mundo do atletismo. Sejam eles pessoais, de percurso, nacionais, continentais e até mundiais. A evolução dos métodos de treino, as melhores condições e, claro, a nova geração de sapatilhas. Tudo pode ajudar a explicar o fenómeno, mas o que conta são os números e esses são indesmentíveis.Este domingo houve mais uma chuva de recordes, da Península Ibérica ao centro europeu, com quebra de marcas que há muito não eram mexidas. A começar, por exemplo, aqui ao lado na vizinha Espanha, que este domingo foi palco tanto da Maratona de Madrid, como do evento 'Meta : Time : Trials', organizado pela ASICS para lançar as novas MetaSpeed +.E daí veio a maior chuva de recordes. Ao todo caíram 27 recordes pessoais entre os atletas de elite presentes, em distâncias desde os 5k à meia maratona. O mais importante de todos foi conseguido pela britânica Eilish McColgan, que com os seus 14.45 nos 5k conseguiu fixar um novo recorde britânico (o máximo era de Paula Radcliffe, com os 14.51 de 2003). Já o espanhol Mo Katir, com 13.20, ficou a somente um segundo do máximo da mesma distância.Já em Madrid, numa maratona do circuito Rock 'n' Roll, o recorde feminino do percurso caiu, passando a estar na posse da etíope Siranesh Yirga, com um tempo final de 2:24.37. Nos homens o triunfo foi também etíope, no caso de Abdela Godana, com 2:08.44.Mais a centro da Europa também houve recordes a cair, no caso dos percursos das maratonas de Viena e Hamburgo. Este último 'roubado' a Eliud Kipchoge, com as 2:05:30 conseguidas em 2013. O novo detentor da melhor marca no percurso alemão é Cybrian Kotut, graças a uma vitória conseguida na reta da meta perante Stephen Kissa. Quem também brilhou em Hamburgo foi Yalemzerf Yehualaw, a segunda mulher mais rápida de sempre na meia maratona, que se estreou na distância mais longa com um sensacional registo de 2:17.23, que entra diretamente para o top-10 de sempre e a coloca como a melhor estreante de sempre nos 42,195 quilómetros.Mais abaixo, numa cidade que também diz muito a Kipchoge, Cosmas Muteti venceu a Maratona de Viena em 2:06:53, o segundo melhor tempo da história do percurso austríaco, isto num dia pautado pelo intenso vento que se fazia sentir. Já no feminino houve recorde do percurso, com a queniana Vibian Chepkurui a ganhar com 2:20.59 horas.