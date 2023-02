FuelCell SuperComp Elite v3: as novas máquinas de velocidade da New Balance

A New Balance apresentou esta semana a sua principal aposta para o ano de 2023 no que a sapatilhas de comeptição diz respeito. Tratam-se das novíssimas FuelCell SuperComp Elite v3, um modelo que conta na meia-sola com a espuma FuelCell e ainda uma placa de fibra de carbono Energy Arc. Aliadas, a espuma e a placa de fibra de carbono prometem um retorno de energia maior que a do modelo anterior, alcançando mais 27% de energia extra.Com 226 gramas e um drop de 4mm (39mm/35mm), as FuelCell SuperComp Elite v3 estão 2 gramas mais pesadas do que a versão 2 e contam com uma redução considerável no drop, já que na anterior versão estava situado nos 8mm. Ainda assim, as sapatilhas ficam claramente mais altas, já que anteriormente o perfil era de 35mm/27 mm. Estão já à venda dos pontos autorizados por 240 euros.