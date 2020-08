Fyke com muitas novidades para atacar a estrada e os trilhos

Marca portuguesa fundada no ano passado em Santo Tirso, a Fyke aposta forte na fase final de 2020, contando já no mercado com um vasto portfólio de produtos, que vão desde as tiras de cabeça, bonés, manguitos, punhos, perneiras, meias curtas, médias, longas e t-shirts técnicas. Produtos pensados tanto para corredores, sejam eles de estrada e de montanha, mas também para triatletas.





Situada num dos principais clusters têxteis da Europa, onde os mais recentes desenvolvimentos são testados e implementados pelas melhores marcas do mundo, a Fyke conta com várias tecnologias associadas aos seus produtos, algo que concilia também com uma preocupação ambiental bastante forte, tentando ser o mais sustentável e ecológica possível na produção dos seus produtos.No que a artigos diz respeito, destaque para as camisolas técnicas (à venda por 39 euros), as meias de todos os tipos (com preços entre os 14 e 28 euros), todas com compressão inteligente, ou manguitos (25 euros). Todos estes produtos contam com vários atributos de realce, como a leveza, a compressão inteligente, ventilação reforçada ou a adaptabilidade ao formato da parte do corpo em causa.Nota final para o lançamento recente de máscara para corrida, um acessório que ganha especial importância nestes tempos de pandemia. Segundo a Fyke, esta máscara é "leve, mantém a distância certa da sua boca e ajuda também a melhorar o fluxo de ar". Totalmente lavável e durável, a máscara Boost conta com três camadas, as quais combinam várias características, nomeadamente o facto de ter um tecido antibacteriano, repelente líquido, respirável e de secagem rápida.Todas as informações podem ser consultadas no site da marca