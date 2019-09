Decorre no próximo dia 15 de setembro mais uma edição da Corrida da Linha Cascais Médis powered by Destak 2019, uma prova de 10 quilómetros para a qual Record tem dez inscrições para oferecer. Para te habilitares basta preencher o formulário acima até domingo (dia 8) e esperar um contacto da nossa parte durante o dia seguinte.





Organizada pelo jornal diário Destak, em parceria com a Câmara Municipal de Cascais e com o apoio técnico da Xistarca, a Corrida da Linha Cascais Médis powered by Destak 2019 arranca em Cascais pelas 9 horas de 15 de setembro, tendo como ponto de meta a zona de Carcavelos.Consulte todas as informações no site oficial da prova