Ganha uma das inscrições para a Maratona de Sevilha que temos para oferecer

Prova que ano após ano conta com a presença de centenas de corredores portugueses, a Maratona de Sevilha deverá uma vez mais contar com uma pequena invasão lusa (são já quase 600 os atletas nacionais inscritos) e, de forma a compensar os portugueses pela sua fidelidade,e a organização da prova espanhola uniram-se para oferecer duas inscrições aos leitores do nosso jornal. Para se habilitar basta preencher os dados no formulário acima entre terça-feira (17 de dezembro) e domingo (dia 22) e esperar um contacto da nossa parte durante a semana seguinte (se não conseguir aceder ao formulário, poderá preencher os dados aqui ).A Maratona de Sevilha, recorde-se, disputa-se a 23 de fevereiro.