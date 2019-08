Ganha uma das inscrições para a Meia Maratona de Lisboa que temos para oferecer

Decorre a 20 de outubro mais uma edição da Meia Maratona de Lisboa, uma prova emblemática do calendário internacional da qual Record é o jornal. Por isso, ao longo das próximas semanas iremos oferecer um conjunto de prémios aos nossos leitores, a começar desde já com um primeiro lote de três inscrições, as quais podem ser ganhas através do preenchimento do formulário acima. A primeira fase do passatempo decorre até dia 31 de agosto.