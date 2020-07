Garmin lança mais quatro relógios com carregamento solar

Alguns meses depois de ter revolucionado o mercado com o lançamento do fenix 6X PRO Solar, a Garmin anunciou esta semana o reforço da sua oferta de relógios GPS com a funcionalidade de carregamento através da luz solar, ao incorporar a mesma tecnologia em novas versões do fenix 6, fenix 6S e Instinct e ao lançar o novíssimo Tactix Delta. Na prática, esta aposta da marca norte-americana passa por dar aos atletas a possibilidade de terem uma autonomia ainda maior nos seus dispositivos, algo que nos dias de hoje, com cada vez mais aventureiros de longas distâncias, fará naturalmente a diferença.





Para lá da integração desta tecnologia inovadora - possível através da colocação de uma capa semi-transparente, praticamente invisível, de células solares fotovoltaicas localizadas na lente do relógio que recolhem a energia do sol ao longo do dia -, a Garmin lançou igualmente várias versões distintas dos novos modelos, com preços e funcionalidades para todos os bolsos.Os modelos fenix 6, por exemplo, estão disponíveis na versão 'small' e normal e integram novos perfis de atividade para surf, ski de montanha, ciclismo de montanha, escalada indoor e bouldering, ao passo que o Instinct Solar, para lá do modelo 'original', terá três edições especiais - Surf Edition, Tactical Edition e Camo Edition. Três modelos distintos e com propósitos bem claros, conforme as próprias 'alcunhas' denunciam.O primeiro, por exemplo, é pensado para aficionados do surf e tem a capacidade de registar métricas como a contagem de ondas, velocidade máxima alcançada, distância percorrida, tempo de prática e dados de maré. Já o segundo conta com funcionalidades de missões táticas, tais como a Visão Noturna, o Modo Oculto, que desativa qualquer conectividade sem fios e posição de GPS, ou o Jumpmaster, que se encarrega de medir a distância dos saltos. Já o Camo Edition destaca-se pelo seu design com estampagem de camuflado e pela adição de atividades de caça e pesca.Quanto ao tactix Delta Solar, o quarto da gama tactix, mantém a sua aposta nas funcionalidades militares. Conta com todos os atributos da versão Charlie, às quais ainda são adicionadas as funções de carregamento solar, para lá da função Kill Switch (que permite eliminar todas as informações confidenciais armazenadas no relógio). É o mais caro de todos e o único a superar a barreira dos 1000 euros.fenix 6S PRO Solar: a partir de 749,99 eurosfenix 6 PRO Solar: a partir de 849,99 eurosInstinct Solar: a partir de 399,99 eurosInstinct Solar Surf-Edition; Instinct® Solar Tactical-Edition; Instinct Solar Camo-Edition: 449,99 eurostactix Delta Solar: a partir de 1099,99 euros