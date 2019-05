Garmin prepara lançamento de três novos Forerunner

De uma assentada a Garmin anunciou o lançamento de três novos modelos da série Forerunner, uma das mais bem sucedidas da marca e também do universo dos relógios desportivos em geral. Os modelos em causa são o 45, o 245 e o 945, os quais são pensados para os mais variados tipos de utilizadores, desde os menos exigentes até aos que querem ter um pouco de tudo ao alcance no seu relógio.O primeiro (disponível nas) é o mais simples e mais barato - estará à venda por 199,99 euros -, sendo aquele relógio direcionado para quem se está a iniciar na atividade física ou então para aqueles corredores que não precisam de ter acesso a mil e um dados. Permite registar atividades como corrida, ciclismo ou yoga, apresentando nestas modalidades os habituais dados presentes nos relógios Garmin, tais como o ritmo, distância, etc. O 45 permite igualmente monitorizar as calorias gastas diariamente, o sono e também os passos.Na classe intermédia surge o(disponível na versão normal e na versão música), o qual se destaca por apresentar outro tipo de funcionalidades mais avançadas em comparação com o 45, nomeadamente as questões relacionadas com os efeitos do treino, tais como a necessidade de descanso, etc. Conta com sensor cardíaco integrado e entre as suas funcionalidades destacam-se os sistemas de localização disponíveis (GPS, GLONASS e Galileo), para lá da possibilidade de utilizar a função Live Track. Quanto a preços, a versão normal estará à venda 299,99 euros e a de música por 349,99.Por fim, o. Relógio voltado para os atletas de triatlo, apresenta todas as capacidades encontradas no 245, às quais acrescenta a possibilidade de registar modalidades como esqui, escalada ou golfe, a integração do Garmin Pay, os mapas a cores e também uma bateria com maior duração. Para além destas características, o 945 conta também com o recurso da música, sendo que em comparação com o 245 tem o dobro da capacidade (até mil músicas). Atributos que fazem dele o relógio mais caro dos três: 599,99 euros.Todos estes modelos deverão começar a ser vendidos no nosso país nas próximas semanas.