Garmin reforça aposta na ultradistância com o lançamento do Enduro

A Garmin reforçou a sua aposta nos relógios de ultradistância, ao lançar este mês o novíssimo Enduro, um relógio ao qual acrescenta como grande novidade a tecnologia de carregamento solar já vista noutros modelos e que neste caso permite prolongar a duração da bateria até 65 dias no modo smartwatch e até 300 horas no modo GPS com bateria completa.





Concebido para resistir a qualquer sessão de treino ou eventos de ultradistância, o Enduro conta com outros atributos de realce, como por exemplo o seu grande ecrã de 1,4 polegadas, sempre ativo e otimizado para a luz solar, que facilita a visualização mesmo quando se está em movimento. Para mais, de forma a preservar a sua integridade mesmo nas condições mais extremas, este relógio conta com uma moldura de elevada qualidade e resistência - de aço inoxidável ou titânio leve com revestimento DLC, dependendo do modelo.Quanto a funcionalidades especifícas, o Enduro mantém as que têm sido vistas nos modelos recentes da marca, às quais ainda acrescenta dados adicionais, como por exemplo o Trail Running VO2 Max, uma melhoria no ClimbPro Trail e ainda um modo que permite calcular os tempos de descanso no modo Ultrarun. Passando para o ciclismo, este relógio conta com o Mountain Bike Profile (com as funções Grit para calcular o grau de dificuldade da rota e do terreno utilizando dados de elevação; e ainda a métrica Flow, que cria uma classificação baseada no quão bem e suavemente a rota está a correr).No plano do bem estar, o Enduro conta com sensor cardíaco no pulso (que também funciona debaixo de água), mas também o Pulse Ox4, que mede o nível de absorção de oxigénio no sangue. Permite igualmente monitorizar o sono, o nível de stress e ainda a hidratação.Por fim, de notar que este relógio conta com os sistemas globais de navegação por satélite GPS, GLONASS e Galileo, incluíndo também sensores ABC incorporados (altímetro com dados de elevação, barómetro e bússola de três eixos).Disponível em duas versões, o Enduro tem um preço de lançamento de 799,99 euros na versão de aço inoxidável e de 899,99 euros na versão titânio.