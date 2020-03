Garmin Venu: Para fazer desporto cheio de estilo

Numa altura em que o desporto é cada vez mais uma parte fundamental da vida dos portugueses, as marcas têm-se esforçado para lançar modelos prontos a ser utilizados em todo o tipo de situações, sejam elas desportivas ou de caráter formal.





Foi nesse contexto que a Garmin lançou o seu mais recente smartwatch, o Venu, um modelo que surge na linha do Vivoactive 4, tendo apenas como diferença a introdução de um ecrã AMOLED. Uma mudança que dá um ar bem mais alegre ao relógio, já que lhe permite destacar-se pelas suas cores vibrantes e apelativas. Falando ainda no ecrã, todas as funções são geridas em modo tátil, algo que para os desportos com maior movimento, nomeadamente a corrida, não é particularmente conveniente.Esquecendo esse detalhe, a verdade é que o Venu se portou bastante bem no nosso teste, tanto a nível de precisão na captura dos dados (tirando alguns pontuais e normais 'enganos') como na duração da bateria. Tudo isto num relógio repleto de funcionalidades, nas quais se destaca o suporte para música (através de sistemas de streaming como o Spotify ou Deezer), assim como a deteção de várias métricas de saúde, como ritmo cardíaco ou sono.À venda por 379,99 €, o Venu está disponível em quatro cores.