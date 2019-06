Gladys Cherono defende título na Maratona de Berlim

No que aos homens diz respeito, a organização nada revelou, mas certo é que Eliud Kipchoge e Mo Farah não estarão em Berlim, já que no segundo semestre do ano irão apontar baterias a outros objetivos. O queniano, o homem mais rápido da história e vencedor de três edições (em 2015, 2017 e 2018) vai tentar quebrar a barreira das duas horas num evento privado, ao passo que o britânico estará presente em Chicago, um mês depois.

A pouco mais de três meses da disputa da edição deste ano, a organização da Maratona de Berlim começou a divulgar a lista de atletas de elite que têm presença marcada e não poderia ter escolhido melhores nomes para iniciar essa campanha. É que, de uma assentada, os alemães deram conta das presenças das queniana Gladys Cherono e Vivian Cheruiyot, assim como da etíope Mare Dibaba.Bicampeã em título e detentora do recorde da prova germânica (2:18:11, conseguido no ano passado), Cherono será a alvo a abater por toda a concorrência nesta prova germânica, na qual se destacam como principais adversárias a sua compatriota Cheruiyot (RP de 2:18:31) e Mare Dibaba (RP de 2:19:52). O restante elenco desta Maratona de Berlim, que se realiza a 29 de setembro, deverá ser anunciado nas próximas semanas.Contacte-nos através do email: