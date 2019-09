GlideRide: a nova aposta da Asics para as longas distâncias

Depois do lançamento das MetaRide, a Asics apresentou este fim de semana a mais recente aposta da gama Ride, o GlideRide, um momento idealizado para longas distâncias, que tem como propósito 'poupar' energia nessas corridas de maior duração. Bastante similar às MetaRide, as GlideRide apresentam apenas algumas diferenças nas tecnologias aplicadas e também com uma redução considerável no peso, que passa dos 320 gramas para os 265.





Ainda não se sabe quando estarão à venda no nosso país, mas ao que tudo indica o seu valor andará na casa dos 160 euros, 90 euros mais barato em relação ao preço de lançamento das MetaRide.