Granada vai receber a maratona mais rápida do Mundo

A zona de Granada vai receber, no dia 22 de setembro, aquela que pode já ser considerada a maratona mais rápida do Mundo - aliás, o nome da prova é mesmo esse! Afinal de contas todo o seu percurso será em descida, desde os 2605 metros de altitude (em plena Serra Nevada) até aos 673 aos quais está situada a cidade de Granada. No total, a Maratona Mais Rápida do Mundo vai contar com um desnível negativo de 1938 metros, a um desnível percentual médio de 4,6%.Naturalmente, qualquer tempo que aqui seja feito não poderá ser utilizado de forma oficial, mas nem isso demove a organização, que pretende ter a primeira maratona abaixo das duas horas. Ao consegui-lo conseguiria a entrada no livro dos recordes do Guinness e, também, a entrada na história. Seja oficial ou não...Organizada pela empresa dinamarquesa Albatros Adventure Marathons, conhecida por estar ligada a maratonas com cenários peculiares, como por exemplo a da Grande Muralha da China, esta maratona espanhola conta ter a presença de cerca de 500 corredores nesta primeira edição, esperando chegar aos mil nos próximos anos. Nesta primeira edição, refira-se, os atletas de elite terão de apresentar tempos abaixo das 2:15 horas (homens) e 2:35 (mulhares).Todas as informações podem ser encontradas no site oficial da prova