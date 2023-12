Grande Prémio de Natal associa-se ao movimento solidário 'Todos os Passos Contam'

De regresso ao calendário de corridas nacional depois do interregno de um ano, o Grande Prémio de Natal deste ano vai contar também com uma componente solidária. Marcada para 10 de dezembro (domingo), a mais antiga prova da capital associa-se ao movimento solidário 'Todos os Passos Contam', uma iniciativa de propósito social da Galp, que se propõe em conjunto com os portugueses a angariar 1 milhão de quilómetros, que serão convertidos refeições para as famílias vulneráveis apoiadas pela Rede de Emergência Alimentar. No âmbito desta campanha, todos os quilómetros corridos durante a corrida de domingo entrarão para esta contabilização, ajudando a reforçar a ajuda para quem mais precisa nesta altura do ano tão especial.O Grande Prémio de Natal contará ainda com uma caminhada de 4 quilómetros e uma prova jovem com vários escalões, numa verdadeira festa que terá tiro de partida pelas 10 horas da manhã e terá meta na emblemática praça do Marquês de Pombal.