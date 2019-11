Grande Prémio de Natal com várias figuras do pelotão português presentes

Prova mítica do calendário nacional, que este ano vai para a sua 62.ª edição, o Grande Prémio de Natal foi esta terça-feira apresentado na capital, numa cerimónia marcada por uma sentida homenagem a Armando Aldegalega, o atleta que mais vezes participou na tradicional corrida lisboeta, e que este ano, aos 82, se irá também apresentar à partida dos 10 quilómetros em Benfica.Assumindo-se honrado pela distinção, Aldegalega lamentou apenas que nessa longa ligação à prova da capital nunca tenha conseguido uma vitória. "É para mim um orgulho estar presente e vou tentar dignificar esta homenagem. Faço sempre o máximo possível para participar e ajudar, pois trata-se de uma prova de grande nomeada do atletismo português. Gosto de correr, adoro correr e participar. Adoro a camaradagem que se une nestas provas, por isso vou estar presente mais uma vez. Corri esta prova muitas vezes, fui segundo, terceiro, quarto... mas nunca ganhei", lamentou.Para lá desta homenagem, a 62.ª edição do GP de Natal irá igualmente contar com uma componente solidária, a qual prevê que uma percentagem do valor angariado pelas inscrições reverta a favor da Escola de Judo Nuno Delgado. Uma parceria que o antigo judoca, de 43 anos, considerou ser bastante positiva, até porque no seu entender "investir o desporto é investir no futuro e no sucesso"."É um voto de confiança e reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela nossa associação. Fomos pioneiros nesta mensagem de formar campeões para a vida, de trazer valores que no judo têm destaque fundamental, mas que estão presentes em todas as modalidades. Estarmos associados a este evento é uma grande responsabilidade", assumiu o antigo atleta olímpico, que em princípio irá também marcar presença na corrida de 10 quilómetros do próximo dia 15 de dezembro. "Não estava nos meus planos, mas acho que é uma causa que vale a pena estarmos associados. Não corro regularmente, mas participo em alguns destes eventos até para dar o exemplo", considerou.No que ao aspeto competitivo diz respeito, a organização do Grande Prémio de Natal confirmou as presenças de vários atletas de elite, nomeadamente Dulce Félix e Andralino Furtado, os vencedores das edições de 2016 e 2018, respetivamente. Para lá deste duo, nos homens os destaques vão para Hermano Ferreira, Samuel Barata (dois atletas que este domingo correrão a Maratona de Valência) e Samuel Freire, ao passo que nas senhoras estarão também presentes Jessica Augusto, Susana Francisco e Sandra Teixeira.