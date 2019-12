Grande Prémio de Natal já esgotou

Prova tradicional do calendário nacional, o Grande Prémio de Natal já tem lotação esgotada, isto quando faltam praticamente duas semanas para a sua realização. Marcada para as 11 horas de dia 15 de dezembro, a prova organizada pelo Maratona Clube de Portugal contará com seis mil inscritos na corrida principal, um número ao qual se juntarão outras centenas de atletas para os eventos de sábado, com a marcha atlética, caminhada de quatro quilómetros e também as provas de escalões jovens."Esgotar as inscrições a esta distância da prova deixa-me especialmente satisfeito, pois há muitas provas à escolha, nesta época do ano. Temos imensas provas de relevo em toda a área da grande Lisboa, mas temos que admitir que o Grande Prémio de Natal é uma prova especial, carismática e com história que todos devemos estimar", afirmou Carlos Moia, o Presidente do Maratona, visivelmente satisfeito com os números registados.Uns registos que, refira-se, terão também sido impulsionados pela divulgação da camisola técnica oferecida na prova , a qual recebeu bastantes elogios por praticamente todos os interessados. Para lá da camisola, de notar quetambém já havia revelado também o design da medalha que será entregue a todos os finishers.Com transmissão na TVI24, o Grande Prémio de Natal promete um espectáculo de bom nível no que à elite diz respeito , já que estão previstas as presenças de Dulce Félix, Jéssica Augusto, Sandra Teixeira, Hermano Ferreira, Samuel Barata e Andralino Furtado.De notar que esta adesão popular permitiu a angariação de seis mil euros a favor da Escola de Judo Nuno Delgado, que foi a associação escolhida para beneficiar dos donativos angariadas com as inscrições deste ano.