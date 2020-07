Grandes maratonas de outono em Espanha devem ser limitadas à elite

Espanha costuma ser o cenário escolhido por centenas de portugueses para correrem as suas maratonas, mas ao que tudo indica 2020 será mesmo um ano diferente. Muitos tinham planos para cruzar a fronteira para correr em cidades como Barcelona, Madrid ou Valencia, mas devido à Covid-19 esses planos vão mesmo ter de ser colocados na gaveta. Uma hipótese que tem ganho força e que esta quinta-feira foi reforçada pelas declarações de Irene Lozano, presidente do Conselho Superior dos Desportos, que considerou "quase impossível" realizarem-se as corridas populares das principais maratonas do país.





"Em relação a Valência, que tem uma das melhores maratonas do Mundo, já falamos e os planos passam por celebrar apenas uma corrida de elite. Todos entendem que uma prova com 40 mil corredores é quase impossível de ser realizada e estão a trabalhar para que se realize a parte da elite. Mas vamos dar prazo até setembro para tomar uma decisão, porque por agora é prematuro. Ainda assim, creio que vai ser esse o caminho. Teremos de prescindir da corrida popular", explicou.A confirmar-se esse cenário para Valência, o mais certo é o mesmo ser aplicado à grande maioria das restantes maratonas do país vizinho, nomeadamente Barcelona (25 de outubro), Madrid (15 de novembro), San Sebastián (29 de novembro) ou Málaga (13 de dezembro).