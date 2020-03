Grupos de corrida cancelam treinos por causa do coronavírus

A situação em torno do coronavírus não tem apenas levado ao cancelamento e adiamento de provas de atletismo. Também os habituais treinos de corrida de atletas amadores um pouco por todo o país têm sido cancelados por parte dos vários grupos, tudo em prol da saúde pública.





Ainda sem qualquer alteração estão os treinos do grupo Correr Lisboa, um dos mais conceituados do país, que até ao momento não fez qualquer comunicação a propósito desta situação, mantendo na agenda todos os seus treinos.

Mais a Norte, o Running Espinho, um dos mais numerosos do país, suspendeu o seu treino de terça-feira.

Entre os grupos que decidiram suspender os seus treinos estão o ASICS Running Club, que seguindo indicações da marca japonesa decidiu anular todos os seus eventos, nomeadamente um que estaria previsto para os próximos dias para mostrar um novo modelo. "Para a ASICS, a saúde e bem estar dos nossos funcionários, fornecedores, clientes e runners é o mais importante. Por isso, e tendo em conta a situação actual causada pela expansão do COVID-19, somos obrigados a adiar todos os treinos previstos para o mês de março, com o objetivo de cumprir com todas as medidas de excepção decretadas, pelas autoridades responsáveis, até ao momento", explica o referido grupo.Para lá deste, também o Renault Run Club tomou igual medida, tomada com "base nas recomendações da Direção-Geral da Saúde e que visa proteger-nos a todos, de forma a minimizar a propagação do vírus."