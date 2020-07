Hamburgo, Madrid e Roterdão: semana começa com nova vaga de cancelamentos de provas

Pouco menos de um mês depois de ter anunciado a vontade de levar em diante a sua intenção de organizar a edição deste ano graças a um ambicioso plano de segurança, a organização da Maratona de Hamburgo comunicou esta segunda-feira a decisão de cancelar a edição deste ano devido às limitações de eventos em massa imposta na Alemanha, que durará pelo menos até 31 de outubro. A prova alemã foi uma das três principais que no arranque desta semana caíram do calendário, juntamente com a Maratona de Roterdão e a Meia Maratona de Madrid.





Quanto a novas datas, correndo tudo como previsto Hamburgo estará novamente na estrada da 25 de abril do próximo ano, ao passo que Roterdão e Madrid têm as suas provas reagendadas para 11 de abril de 2021.