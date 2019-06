Hélio Fumo vence Grand Trail Du Marges

Hélio Fumo venceu este fim de semana o Grand Trail Du Marges, uma prova francesa de 30 quilómetros (com 1800 metros de desnível positivo) que integra o Var Verdon Canyon Challenge. O atleta luso, que recentemente foi o décimo colocado no Mundial de trail, concluiu o percurso em 3:06:27 horas, deixando o segundo a 12 minutos (Fabien Bristot) e o terceiro a quase 20 (Patrick Gonthier).





"Vim a França numa fase de recuperação do mundial e com o objetivo de treinar em montanha para os desafios futuros. Durante este período surgiu a oportunidade de participar no Var Verdon Canyon Challenge, que é uma das provas mais conceituadas de trail em França, pelo que aproveitei o convite para participar no trail longo e colocar algum ritmo. Participei sem grande preocupação competitiva, mas acabei por me destacar rapidamente dos restantes atletas e a vitória foi algo natural. Fico feliz por conquistar mais uma vitória para Portugal a nível internacional, dando sequência aos bons resultados que venho a conseguir alcançar", declarou o atleta português de 36 anos.