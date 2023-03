HOKA anuncia Rocket X2 para entrar definitivamente na luta da performance

Depois de umas primeiras incursões no segmento das sapatilhas rápidas com placa de fibra de carbono com um sucesso relativo, com modelos como o Carbon X e Rocket X, a HOKA colocou esta quarta-feira à venda a sua maior aposta dos últimos anos, com a promessa de finalmente se intrometer na luta de titãs deste segmento. Trata-se da segunda evolução do Rocket X, que em comparação com o modelo original surge verdadeiramente revolucionado e com todos os atributos para batalhar de igual para igual com os modelos de Nike, ASICS ou Adidas.Na sua apresentação, a HOKA fala numa sapatilha de competição reinventada por completo, com a incorporação de novas geometrias, uma nova zona superior e também uma nova espuma. Desenvolvida com ajuda dos principais atletas profissionais da marca, as Rocket X2 têm um perfil mais alto (ganham 10 mm, para os 40mm/35mm) e apresentam também um ganho considerável de peso (passam aos 236g), apresentando na meia sola uma espuma PEBA de dupla densidade e ainda uma placa de fibra de carbono com uma curvatura exclusiva e também o habitual MetaRocker. Na sola, as Rocket X2 têm borracha injetada apenas nas zonas de contacto de forma a poupar peso, mas a HOKA assegura que a tração está garantida. Já o upper é construído numa lógica de minimalismo, com uma malha sintética técnica, que aporta um ajuste ligeiro e bastante transpirável.À venda a partir desta quarta-feira em todo o Mundo, as Rocket X2 estarão disponíveis no mercado nacional por 250€.