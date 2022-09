HOKA Bondi 8 reforça o amortecimento

A HOKA renovou a gama Bondi com a oitava edição, mantendo a essência do modelo. Amortecimento superior e uma sola confortável graças a uma combinação harmoniosa de suavidade e elasticidade, características que transformam estas sapatilhas numa excelente opção para percorrer quilómetros em asfalto. A marca está apostada em penetrar em força no mercado ibérico, patrocinando a EDP Maratona de Lisboa (marcada para 9 de outubro) numa estratégia que visa alargar a sua rede de patrocínios de provas de estrada por toda a península, depois de já o ter feito com a Maratona de Saragoça, a Meia Maratona de Sevilha ou o tradicional Derbi de las Aficiones, de Madrid.Ora, o meu contacto com as HOKA Bondi 8 (estreia na marca) prende-se, precisamente, com a minha preparação para a Maratona de Lisboa. Será apenas a minha terceira aventura nos 42,195km e o objetivo é baixar a mítica barreira das três horas (parto com a fasquia das 3h02m20s, que fiz este ano em Boston, na cabeça e como registo a superar). Mas isso pouco importa por agora. Após três semanas de treino com estas sapatilhas, entre longos (30km) e semi-longos (14 e 16km) já constatei que amortecimento, conforto e proteção são a imagem de marca das Bondi 8.As principais novidades anunciadas pela marca para este modelo focam-se na parte superior e na meia-sola. A área superior da sapatilha foi redesenhada para ser ainda mais leve e respirável, com uma malha feita de materiais reciclados. Por outro lado, a meia-sola redesenhada possui uma espuma mais macia e leve, para lá de uma geometria de calcanhar remodelada. Adotando um efeito ondulado, o amortecimento do contacto com o solo oferece uma passada suave e equilibrada, desde a batida do calcanhar até a transição do antepé, proporcionando aquela reatividade que tanto agrada a quem ambiciona a ritmos mais vivos.Além disso, a cobertura de borracha da sola visa oferecer uma maior durabilidade. O peso é ligeiramente superior às 300 gramas (306 no tamanho 44) mas ainda assim inferior às antecessoras. A língua parcialmente reforçada e a palmilha em material reciclado aumentam a envolvência ao pé, proporcionando uma sensação de conforto. O único senão que detetei nesta centena de quilómetros de teste foi o ligeiro aquecimento (também apanhei dias bastante quentes), sendo que o surgimento de uma bolha no dedo intermédio do pé esquerdo foi resolvido de pronto com o ajuste dos atacadores para o furo extra. De resto, senti sempre os pés bem protegidos e estáveis mesmo na pista de 200 metros ou em piso molhado nos últimos dias.Em suma, o modelo mais amortecido da HOKA é uma opção a ter em consideração no momento da aquisição de umas sapatilhas novas para correr em asfalto, já que os 160€ anunciados se ajustam à qualidade das Bondi 8. Resta saber se serão suficientes para me dar o embalo necessário para ir de Cascais até à Praça do Comércio em menos de três horas...