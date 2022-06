HOKA Carbon X3: uma 'meia' para voar baixinho

Depois do Carbon X1 e do Carbon X2 , a HOKA decidiu continuar com a aposta num modelo com placa de fibra de carbono amigo da carteira e colocou recentemente no mercado as novíssimas Carbon X3. Quando falamos num modelo amigo da carteira é algo que dizemos em comparação com a grande maioria das sapatilhas com placa de fibra de carbono, que andam normalmente dos 220 euros para si. Estas Carbon X3 ficam-se entre os 150€ e os 160€ e isso é logo um trunfo a seu favor.Ainda assim, é óbvio que este preço mais baixo tem as suas razões. Especialmente pelo facto de a placa de fibra de carbono, mesmo que a todo o comprimento, não seja tão explosiva quanto aquela que vemos noutros modelos, mesmo em comparação com o Rocket X, a estrela da marca francesa neste departamento. Esse será, ainda assim, o único grande ponto de perda em relação aos demais. De resto... nada a apontar. Mas vamos lá olhar para este modelo com olhos de ver, isto é, 'patamar a patamar'.Comecemos a nossa análise à zona superior. Ao contrário dos dois modelos que o antecederam, as Carbon X3 agora estão construídas com um formato de 'meia', que neste caso nos deixou bastante agradados. Não é normal (já tínhamos criticado alguns modelos...), mas neste caso a sensação e até a facilidade para calçar - mercê de uma alça no topo da língua - merece elogios. Não vai agradar a todos, pois quem tem os pés algo mais pequenos pode notar que o pé anda um pouco solto, mas no nosso caso foi algo que nos agradou. Esta zona superior é feita numa malha bastante agradável ao tato e relativamente bem arejada, com um design peculiar, com duas cores. O único ponto que nos deixou algumas dúvidas foi mesmo o ajuste do calcanhar, já que a construção desta zona deixa-nos com receio de que em qualquer momento o pé nos vai sair das sapatilhas. Não aconteceu... mas nunca fiando!Na meia-sola a principal novidade é a introdução da espuma ProFly X, o composto de referência da marca francesa. Tem a função de dar responsividade e amortecimento, que depois combinada com a placa de fibra de carbono dará aquela sensação de maior velocidade que temos nos modelos desta categoria. Mas a verdade é que, comparando com compostos de outras marcas, ainda está num patamar abaixo. Pode lá chegar, mas por agora... ainda joga num campeonato inferior. Mas o que perde em responsividade e explosão ganha em estabilidade e amortecimento, tornando-o num modelo que é uma opção a ter conta para provas longas, das maratonas em diante. Essa estabilidade também se nota no momento de fazer curvas, com uma estabilidade e segurança que não temos noutros modelos.Quanto à sola, é relativamente similar aos modelos anteriores, tanto no composto utilizado como até mesmo no design, com alguns 'buracos' que costumam ser fantásticos para reter as pedras que encontramos no caminho... Esta sola não com nenhum ponto de borracha injetada, o que podendo fazer poupar no peso, acaba por retirar-lhe alguma da durabilidade. Por isso não estranhem se notarem um gasto excessivo ao cabo dos primeiros 100, 200 quilómetros. Será normal. Nota ainda para o formato da zona do calcanhar, com um design bastante peculiar, que já se tinha visto na segunda evolução e que agora vemos, por exemplo, num formato similar nas novas Alphafly 2 da Nike.Em termos de especificações, comparando com o X2, este novo modelo tem os mesmos 5mm de drop (32mm/27mm) e, segundo as pesagens da marca, está 5 gramas mais leve (242g contra 247g). Tal como o segundo modelo, tratam-se de umas sapatilhas pensadas para longas distâncias, da maratona em diante como dissemos, por isso não esperem grandes milagres se as usarem em provas curtas e rápidas. O peso aqui faz a diferença e 240 gramas não é algo leve, pelo menos comparando com outros modelos - o Rocket X, por exemplo, que tem 210g.