Hoka Challenger 7: um verdadeiro todo o terreno

Num mercado cada vez mais recheado de modelos com especificidades claras - asfalto, trail, treinos rápidos, treinos lentos... -, não deixa de ser bastante positivo que, aqui e ali, as marcas apostem em modelos capazes de render tanto num ambiente de asfalto como em piso mais solto e irregular como o dos trails. A HOKA foi uma das marcas que decidiu manter essa versatilidade disponível, colocando recentemente no mercado um Challenger 7 que é capaz de tudo isto. Ainda para mais numas sapatilhas que não são mesmo nada pesadas... É raro!Com pouco mais de 250 gramas, as Challenger 7 são, como o nome indica, a sétima evolução da família Challenger, ainda que neste novo modelo tenha perdido uma parte do seu nome (o ATR, uma sigla para 'all-terrain trail'). A perda dessa sigla, ainda assim, não significa a perda de atributos. Antes pelo contrário. É que as Challenger 7 estão ainda mais versáteis e capazes de render em todo o tipo de terreno.Aliás, olhando para as sapatilhas, o único aspeto que denuncia uma capacidade para o trail é mesmo o perfil da sola, com uns 'bicos' de 4mm. Têm a mesma espessura, mas apresentam um design diferente da versão 6, pensada precisamente para render melhor em asfalto. Para agarrar bem, mas não em demasia, porque essa aderência adicional acabava também levar a um arrasto superior no momento da corrida. Nesta versão 7 não temos essa sensação. A corrida é suave e confortável, bem ao estilo do que estamos habituados a ter nos modelos de estrada da Hoka. Temos igualmente uma espuma de meia sola, aliada com a própria espessura da mesma, capaz de nos proteger o pé de forma ideal caso encontremos pelo caminho algum tipo de pedra mais bicuda.O upper é também bastante confortável, com materiais acolchoados em abundância e também uma respirabilidade de assinalar - é produzido com materiais reciclados, o que mostra também um cuidado com o ambiente. O conforto no momento da corrida é algo que nunca faltará, até porque a forma como está produzido e idealizado é precisamente para dar uma segurança adicional. Nota ainda para a zona do calcanhar, que continua a ser pensada para calçar de forma fácil, ainda que tenha perdido a habitual alça.É óbvio que, colocando em comparação com modelos mais específicos, como as Speedgoat, não as podemos fazer render da mesma forma em trail puro e duro, mas em condições mistas é difícil encontrar umas sapatilhas tão versáteis. Diríamos que serão uma opção a ter muito em conta quando as nossas provas implicam um misto de asfaltos e terra algo solta/trail. Nesse caso as Challenger 7 são mesmo das melhores opções disponíveis no mercado.O único ponto negativo de usar estas sapatilhas fora dos percursos de trail será eventualmente a durabilidade, já que apesar do formato robusto da sola, parece-nos que o uso excessivo em asfalto irá reduzir bastante a vida útil deste modelo.As Challenger 7 estão já disponíveis no mercado nacional, com um preço recomendado de 150 euros.