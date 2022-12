HOKA Challenger reinventam-se para a sétima versão

Mantendo-se fiel à tradição de ser um modelo pensado para todos os terrenos, a sétima versão das HOKA Challenger 7 chega ao mercado com várias novidades de realce, desde a maior leveza, ao melhor amortecimento e também uma tração mais eficaz.Com um peso que anda entre os 207 gramas no modelo feminino e 252 gramas no masculino, as Challenger 7 surgem totalmente reinventadas, apresentando no 'upper' uma malha técnica (feita com materiais reciclados) mais respirável, um perfil de meia sola mais alto que lhe oferece mais amortecimento e também uma sola com uma superfície redesenhada para dar mais tração em todas as condições.Com um drop de 5mm (29/24 no modelo feminino; 31/26 no masculino), as Challenger 7 estão à venda por 145 euros.