HOKA de olhos postos nos Jogos Olímpicos com as novas Cielo X1

2024 promete ser um ano repleto de novidades neste primeiro semestre no que a sapatilhas diz respeito, especialmente sendo ano de Jogos Olímpicos. Uma das mais recentes novidades - e há muito esperadas - são as novas HOKA Cielo X1, um modelo que a marca francesa apresenta como sendo totalmente revolucionário. Voltadas para performance, as Cielo X1 chegam com a promessa de dar o melhor retorno de energia que a marca alguma vez conseguiu, depois de um longo trabalho de desenvolvimento com a ajuda dos atletas de elite da marca.Entre as principais novidades deste modelo está o formato da placa de fibra de carbono, mas também a construção superior minimalista e ainda a tentativa de redução do peso global das sapatilhas através da eliminação de certas partes da sapatilha - nomeadamente a sola, que surge com várias perforações à imagem da Puma FastR e ainda pela finíssima camada de borracha na sola. Houve também um foco na utilização apenas do estritamento necessário na meia-sola para a redução do peso.O mais curioso de tudo é que, apesar de todos esses esforços, as Hoka Cielo X1 chegam-nos ao mercado com 264 gramas no tamanho 44 masculino e 210 gramas no 38,5 feminino. Não são certamente o modelo de performance mais leve, mas estamos prontos para ser surpreendidos!Entre os principais resultados deste modelo destacam-se a estreia de Wesley Kiptoo na maratona, com 2:10:28 em Chicago, a vitória de Kellyn Taylor na meia maratona de San José (1:11:40) e ainda o segundo lugar de Rachel Smith no USATF Road 5K, com 15:27. Aqui ao lado, o maratonista Yago Rojo ajudou no seu desenvolvimento e fala numa "clara diferença em relação às Rocket X 2". "É um modelo ideal para competir em asfalto, sobretudo se procuras um recorde pessoal, seja nos 10 quilómetros, meia maratona e maratona".As Hoka Cielo X1 contam com um drop de 7mm (39mm/32mm), já estão disponíveis em Portugal e custarão 280 euros.