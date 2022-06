HOKA é o novo patrocinador técnico da Maratona de Lisboa

Depois de ter estado vários anos ligada à Adidas e mais recentemente à espanhola Luanvi, a Maratona de Lisboa volta a associar-se a uma marca de referência no mercado de material desportivo. A francesa HOKA, que nos últimos anos tem ganho cada vez mais espaço no segmento de estrada e tem reforçado a sua presença com o apoio a várias provas, é a nova patrocinadora técnica da prova da capital, num acordo que contempla a produção de camisolas especiais e alusivas à tradicional prova da capital portuguesa.A Maratona de Lisboa, recorde-se, disputa-se a 9 de outubro, num percurso entre Cascais e a Praça do Comércio, em Lisboa, sempre tendo o Tejo ali ao lado.