Já estão disponíveis no nosso país as Hoka Arahi 7, o modelo de estabilidade e idealizado para pronadores da marca francesa. Nesta sétima evolução, as sapatilhas surgem muito similares às anteriores, contando apenas com melhorias pontuais que visam solucionar alguns problemas previamente identificados na anterior versão.





Com 282g no modelo masculino e 228g no feminino, e um drop de 5mm (34/29), as Arahi destacam-se pela utilização da tecnologia de suporte J-Frame e por melhorias na zona superior, com linhas de estrutura dispostas por zonas, o que melhora o suporte e também garante uma superio respirabilidade. A língua está mais acolchoada e o upper conta ainda com um reforço duplo de elástico na zona dos cordões, de forma a limitar o movimento desta zona das sapatilhas. Quanto à sola, a Hoka aposta numa superfície com zonas de desgaste bem marcadas, o que aumentará a durabilidade do modelo.Em termos de preço, as Arahi 7 estarão disponveís por 150€.