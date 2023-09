Hoka lança coleção Awaken Energy para dar mais cor ao outono

Com a chegada do outono, a Hoka prepara-se para colocar no mercado a nova coleção Awaken Energy, composta por vários modelos de sapatilhas e também de têxtil. Não há modelos novos, mas antes uma roupagem com cores mais vibrantes e brilhantes, para dar um pouco de cor a este fim de semana que, normalmente, fica sempre algo mais cinzento.A coleção Awaken Energy inclui os icónicos modelos de treino Clifton 9 e Bondi 8, mas também as topo de gama de performance Rocket X 2 - e há ainda espaço para as Mach X. Em termos de têxtil, a nova coleção conta com camisolas, calções e também um casaco. Todos estes modelos estarão disponíveis para comprar no site da marca.