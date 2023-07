Hoka lança Mach X para tornar os treinos ainda mais rápidos

Depois de ter 'dado' placa de fibra de carbono às Bondi, a Hoka volta a 'democratizar' o acrescento deste recurso, agora ao colocá-lo na nova evolução das Mach. Na sua sexta versão, o já tradicional modelo para treinos rápidos da marca francesa ganha ainda mais rapidez e estabilidade com a adição de uma placa em Pebax, que promete aumentar ainda mais a sensação de resposta nos treinos mais rápidos.Além da placa Pebax, este novo modelo da Hoka conta com uma espuma ProFlyX e PEBA na meia-sola, que segundo a marca oferece uma resistência 34% superior àquela que temos nas Carbon X 3, as sapatilhas que até agora eram vistas como as melhores para fazer treinos rápidos. Nota ainda para a superfície da sola, que a Hoka garante ser mais durável e ter mais tração.Com 266 gramas no 44 masculino e 227 no 40 feminino, as Mach X conta com um drop de 5 mm, com 39 mm/34 mm no masculino e 37 mm/32 mm no feminino. Estão já à venda no nosso país por um preço recomendado de 180 euros.