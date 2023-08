HOKA Mach X: sempre a convidar a uma corrida mais rápida

Depois de ter lançado no início do ano as Rocket X2 , que rapidamente se colocaram no topo das nossas preferências no capítulo das sapatilhas de performance, a Hoka voltou a surpreender-nos, agora com o lançamento das Mach X, um modelo rápido que num ápice captou as nossas atenções. Logo ao primeiro treino foi possível perceber que aqui estava um produto bem 'nascido', tendo esse pensamento sido reforçado ao longo dos seguintes. Onde estas Mach X rendem melhor é em ritmos rápidos e foi aí que as utilizámos com maior frequência, fosse em distâncias curtas como longas. A resposta foi sempre positiva.Desde que foi lançada, em 2018, a série Mach prometia dar aos corredores umas sapatilhas rápidas, capazes de dar uma resposta similar àquilo que queremos ter no dia da prova. O mercado mudou, as exigências também, as placas de fibra de carbono começaram a generalizar-se e as marcas foram obrigadas a dar o salto em frente. Estas Mach X são uma prova disso mesmo.Não têm placa de fibra de carbono na meia-sola, mas apresentam uma de Pebax, que acaba por tornar toda a sensação de corrida em algo menos 'rígido'. Tanto que é sem problemas que as podemos colocar a rolar em ritmos mais lentos - normalmente as sapatilhas com placa de carbono têm uma sensação de corrida pouco confortável quando vamos menos rápido. Isso consegue-se essencialmente pelos dois compostos que temos na meia sola, o ProFlyX e uma nova fórmula de PEBA, que segundo a marca oferece uma resistência 34% superior àquela que temos nas Carbon X 3, as sapatilhas que até agora eram vistas como as melhores para fazer treinos rápidos. Por outro lado, essa sensação menos desconfortável alarga-se também ao fator estabilidade, seja em pisos mais lisos, como asfalto, ou em terrenos mais acidentados. Nem mesmo em viragens mais apertadas, o que para quando estamos a correr rápido é algo que bem agradecemos.Por isso, apesar de serem pensadas para correr rápido - e até serem usadas no dia de prova, caso queiramos poupar os modelos de competição -, estas Mach X são um dos modelos mais versáteis que atualmente encontramos no mercado. Dão um amortecimento QB para nos permitir ir a uma longa distância e, quando decidimos imprimir um ritmo mais forte, a placa de Pebax está lá para nos ajudar a dar um passo mais rápido rumo ao que pretendemos. É óbvio que isto apenas se sente com o efeito do treino, mas estas Mach X dão efetivamente uma ajudinha a colocar toda a nossa potência da forma correta no chão.Olhando a pontos negativos, apontamos apenas dois. Bem, serão três, mas já lá vamos... O primeiro tem a ver com a sola. A borracha dá uma tração incrível, agarra tanto em seco como em molhado, mas o facto de ter um 'buraco' ali no meio da sola acaba por atrair bastantes detritos, nomeadamente aquelas sempre chatas 'pedrinhas'. Depois, mesmo com uma cor clara, com um design que se destaca como é habitual na Hoka, estas Mach X parecem-nos um pouco quentes, algo que se sentirá ainda mais nestes meses de calor. E o terceiro ponto, que na verdade tem a ver com a capacidade de cada um: o preço. 180 euros será sempre um valor bastante elevado a investir, mas como em tantos outros casos, a qualidade paga-se e neste caso justifica o preço.Um dos aspetos menos positivos acaba por ser o peso, pois estas Mach X chegam às 266 gramas, um número bem elevado quando comparado com outros do mesmo segmento, como as ASICS Magic Speed 3. Mas a verdade é que, sendo um modelo tão versátil e tão eficaz na resposta quando queremos velocidade, esse peso a mais (quase que) nem se sente. Ainda olhando a especificações, as Mach X contam com um drop de 5 mm, com 39 mm/34 mm no masculino e 37 mm/32 mm no feminino, um valor relativamente normal para os modelos da marca francesa.