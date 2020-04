Hoka One One aposta tudo em Jan Frodeno

Apontado como uma das maiores figuras do triatlo internacional, mercê do seu recheado palmarés, o alemão Jan Frodeno é a mais recente figura ligada à Hoka One One. O anúncio foi feito na terça-feira, num comunicado no qual a marca francesa dá conta da assinatura de um acordo por três anos para que o atleta germânico, de 38 anos, passe a utilizar os produtos da marca, nomeadamente as suas sapatilhas de performance.





"Quero estar no topo do meu desporto por mais três anos e com o apoio da Hoka creio que terei sapatilhas para o conseguir. Estou muito comprometido para alcançar o meu rendimento máximo, uma paixão e dedicação que claramente partilho com a marca", declarou o triatleta alemão, que optará por utilizar as sapatilhas de peso reduzido, nomeadamente as Carbon, tanto as X como as Elite.Este é mais um passo dado pela Hoka One One para se assumir no panorama internacional, especialmente no triatlo, já que é igualmente o patrocinador oficial do circuito IRONMAN na América do Norte e Europa. Para mais, o Mundial de Kona costuma ser sempre dominado pelos atletas que calçam sapatilhas desta marca.Para lá de Frodeno, a Hoka One One tem ainda acordos assinados com Mirinda Carfrae, Tim O'Donnell, Sarah Crowley, Patrik Nilsson e Joe Skipper, todos eles atletas de topo do triatlo.