Hoka One One apresenta apostas para a nova coleção

Num ano de capital importância pela realização de vários eventos de topo, a começar desde logo pelos Jogos Olímpicos, a francesa Hoka One One apresentou esta semana as suas principais apostas para o running, numa coleção na qual mantém a aposta em quatro gamas distintas: Sky, Glide, Fly e Racer.





A primeira é voltada para os corredores de trail, com o lançamento de evoluções de modelos já bastante consolidados entre os atletas, desde o Mafate Speed 2, o Speedgoat 4 ou o Torrent. Com uma aposta feita na leveza, mas com um amortecimento bastante generoso, a Hoka One One promete tração e suporte em praticamente todos os seus modelos.Passando para a estrada, e numa ótica de corrida tranquila, onde o amortecimento é a característica chave, a Hoka One One mantém também o seu perfil dos últimos anos, apresentando novas versões do Clifton e do Bondi, entre outros, na coleção Glide.Já na coleção Fly, voltada para a velocidade, seja em treino ou em prova, a Hoka One One apresenta nesta nova coleção quatro modelos (Carbon X, Elevon 2, Mach 3 e Cavu 3). Deste quarteto, o Carbon X é a estrela, já que é foi um dos primeiros modelos da marca a contar com a já famosa placa de fibra de carbono na meia sola.A fechar, a coleção Race, que como o nome indica é voltada essencialmente para a competição. Aqui os modelos disponíveis são os Evo Carbon Rocket, Evo Rehi e Evo Mafate 2, todos eles com um peso reduzido, mas sem que isso comprometa a dose de amortecimento, algo que é já uma tradição na marca.