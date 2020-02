Hoka One One Arahi 4: dinâmica, suporte e conforto como trunfos

A Hoka One One anunciou esta semana o lançamento no mercado ibérico de uma das suas maiores apostas para o novo ano, as sapatilhas Arahi 4, um modelo que nas palavras da marca francesa conta com uma tecnologia que ajuda a combater tanto a pronação como a supinação.





Com 273 gramas no modelo masculino e 228 no feminino, as Arahi 4 contam com um drop de 5mm (29mm/24mm e 27mm/22mm) e destacam-se pela incorporação da tecnologia J-Frame, que contribui para a estabilidade e agilidade no momento da corrida. É esta mesma plataforma que funciona como trunfo para dar o suporte necessário para cumprir a tal promessa de "combater" a pronação e a supinação.De destacar ainda a zona superior que surge totalmente melhorada, numa aposta feita numa ótica de dar conforto, leveza e também suporte estrutural a este modelo, que será colocado à venda com um preço de lançamento de 140 euros.